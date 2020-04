Agenten schieten man in been na melding huiselijk geweld

Politieagenten hebben in het Gelderse Zevenaar een man in zijn been geschoten toen ze waren afgekomen op een melding van huiselijk geweld.

De man zou de agenten met een wapen hebben bedreigd, waarna ze hem met pepperspray bespoten en hem in zijn been schoten. Hij is opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat agenten hun wapen hebben gebruikt, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Over het huiselijk geweld is niets bekendgemaakt.