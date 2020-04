Nieuwe verdeelsleutel voor beschermingsmiddelen in zorg

Er komt een nieuwe verdeelsleutel waarmee beschermingsmiddelen als mondkapjes over de verschillende sectoren in de zorg worden verdeeld. De nieuwe verdeling is met name afgestemd op het risico besmet te raken bij de behandeling van een coronapatiënt.

"De oude sleutel was meer gericht op de acute zorg", zegt GGD-directeur De Gouw, doelend op het feit dat ziekenhuizen in dat model meestal op de eerste plaats kwamen bij het verkrijgen van beschermingsmiddelen.

In het nieuwe model krijgen ook verpleeghuizen en thuiszorginstellingen eerder onder meer mondkapjes van de hoogste kwaliteit (FFP2). Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de luchtwegen van een patiënt uitgezogen moeten worden.

"Dat is een behandeling waarbij virusdeeltjes in de lucht komen", zegt De Gouw. "En dat kan dus ook in een verpleeghuis of revalidatie-instelling zijn. De mate van risico is bepalend in de nieuwe sleutel."

Zorgen over verpleeghuizen, thuiszorg

Afgelopen week ontstonden zorgen over het gebrek aan beschermingsmiddelen in onder meer verpleeghuizen en in de thuiszorg. Kamerleden stelden er vragen over en het kabinet beloofde voor Pasen met een nieuw verdeelmodel te komen.

Dat is dus nu gebeurd. Minister Van Rijn voor Medische Zorg is er blij mee. "Met het nieuwe verdeelmodel kunnen we gerichtere bescherming bieden aan het personeel", zegt hij. "Deze mensen werken dag en nacht onder soms moeilijke omstandigheden."

Volgens GGD-directeur De Gouw is er een "onomstreden" richtlijn opgesteld waarin bijvoorbeeld staat welk mondkapje veilig is te gebruiken bij welke behandeling. Daar is veel onderzoek naar gedaan, zegt hij.

'Gebruik wat nodig is'

De nieuwe verdeelsleutel gaat maandag in. Hij geldt in eerste instantie voor mondmaskers en later ook voor andere beschermingsmiddelen. De hoop is ook dat voorkomen wordt dat schaarse beschermingsmiddelen als FFP2-maskers en isolatieschorten onnodig worden gebruikt.

"Soms kiezen mensen uit veiligheidsoogpunt eigenlijk voor een te hoog beschermingsniveau", legt De Gouw uit. "Dat moeten we zien te voorkomen. Gebruik echt wat nodig is. Er is namelijk schaarste. Anders hoefden we niet zo'n verdeelmodel op te zetten."