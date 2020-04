Inspectie doet onderzoek naar sterfgevallen in Rotterdams verpleeghuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat onderzoek doen naar sterfgevallen in het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. Volgens de NRC zijn daar de afgelopen drie weken op één afdeling zo'n vijftien dementerende bewoners overleden, vermoedelijk aan het coronavirus. Het zou gaan om bijna de helft van de mensen op die afdeling. Ook op twee andere afdelingen van het verpleeghuis zijn inmiddels meerdere doden en zieken gemeld, schrijft de krant.

Voor minister De Jonge van Volksgezondheid is de berichtgeving aanleiding voor een Inspectie-onderzoek, zei hij vanmiddag na afloop van de ministerraad. "De signalen over deze locatie zijn natuurlijk serieus genoeg om te willen weten: wat is hier aan de hand?"

De Jonge waarschuwt dat het te vroeg is om nu al conclusies te trekken over wat er precies is gebeurd. "Er spelen signalen over hygiënevoorschriften die niet voldoende zouden zijn nageleefd. Ik heb op voorhand geen aanleiding om te veronderstellen dat dat zo is. We moeten eerst de feiten afwachten."

Veel besmettingsgevallen

Verpleeghuizen worden hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Gisteren zei RIVM-directeur Van Dissel in de Tweede Kamer dat in minstens 40 procent van de Nederlandse verpleeghuizen mensen zijn besmet. Van de 2500 huizen in Nederland hadden er tot 1 april ongeveer 900 een besmetting gemeld, zei hij. Ook zijn er tot die datum 281 sterfgevallen doorgegeven.

Het aantal ouderen dat in verpleeghuizen overlijdt aan corona, ligt waarschijnlijk overigens hoger dan valt af te lezen uit de RIVM-cijfers. Dat bleek dinsdag uit een eigen telling van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso). Veel bewoners worden niet getest op corona, waardoor ze na een overlijden niet meetellen als coronadode.

Minister De Jonge noemt de aantallen "niet zo gek", omdat er in verpleeghuizen veel kwetsbare ouderen bij elkaar wonen. "Het is ook niet voor niets dat we het bezoek hebben beperkt. We weten dat een uitbraak in een verpleeghuis een groot effect kan hebben, dat is ontzettend verdrietig voor al die naasten, voor al die familieleden die daarmee te maken hebben op dit moment." Sinds 19 maart geldt in verpleeghuizen een bezoekverbod, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Griepvirus

In het geval van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek is nog niet duidelijk of de sterfgevallen waarover de NRC schrijft corona-gerelateerd zijn, benadrukt De Jonge. "Het griepvirus waart ook nog steeds rond."

Bewoners van verpleeghuizen vormen ook bij griepuitbraken een risicogroep. In de winter van 2017-2018 overleden naar schatting tussen de 9.000 en 10.000 mensen aan het influenzavirus, vooral ouderen. Jaap van Dissel van het RIVM sprak gisteren in de Tweede Kamer van een "heftig griepjaar".

Het onderzoek van de inspectie moet uitwijzen of de bewoners van het Rotterdamse verpleeghuis zijn overleden aan de griep of aan het coronavirus. Het is het eerste verpleeghuis waar in deze coronacrisis een onderzoek naar wordt ingesteld, aldus minister De Jonge.