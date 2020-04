Van Dissel: corona in minstens 40 procent van de verpleeghuizen

In ten minste 40 procent van de verpleeghuizen in Nederland zijn besmettingen met corona. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM gezegd in de Tweede Kamer, waar hij Kamerleden heeft bijgepraat over de huidige stand van zaken rond de uitbraak van het virus.

Van de 2500 verpleeghuizen die er zijn, hebben er circa 900 een besmetting gemeld. Het gaat hier om cijfers tot 1 april, dus het aantal is intussen zeer waarschijnlijk nog opgelopen.

Hoeveel besmettingen het precies betreft is niet duidelijk, omdat is afgesproken dat alleen de eerste gevallen in een instelling worden gemeld. Dat zijn tot nu 1900 gevallen, maar het werkelijke aantal ligt vrijwel zeker hoger. Er wordt gewerkt aan beter onderzoek. Tot 1 april zijn er 281 sterfgevallen gemeld vanuit verpleeghuizen.

Sinds 19 maart geldt er een bezoekverbod in verpleeghuizen, juist om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Druk op IC's: in juni verlichting in zicht

Van Dissel bevestigde nog eens het advies dat ook de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) gisteren gaven: dat het te vroeg is om de maatregelen tegen het virus te versoepelen. "We lopen geen sprint, het is een marathon", zei hij. Als we de teugels laten vieren, neemt de druk op de intensive care-afdelingen weer toe. "Dat is niet de gewenste situatie."

Volgens Van Dissel is er sprake van een reële afvlakking van de groei van het aantal besmettingen en opnames op de IC. Maar hij verwacht dat er nog een lange tijd sprake zal zijn van een forse belasting op de IC's. "Die werken nu op 200 procent van hun normale capaciteit."

De druk op de IC's moet eerst weer teruggebracht worden tot normaal. In een grafiek die hij liet zien, wordt die situatie waarschijnlijk pas bereikt in de laatste week van juni. Van Dissel "We hebben nog weken te gaan in ieder geval."

Superverspreiders

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen worden besmet door iemand met het virus, ligt inmiddels al drie weken onder de 1. "Maar daar moeten we ons niet op blindstaren", waarschuwde Van Dissel. Het is volgens hem een gemiddelde voor heel Nederland, maar op sommige plekken kan het hoger liggen. Bovendien blijken sommige mensen 'superverspreiders', waardoor er steeds weer forse uitbraken kunnen zijn. "En zelfs bij een reproductiegetal onder de 1 neemt het aantal besmettingen nog steeds toe."