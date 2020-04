Zeeland wil 53 miljoen euro compensatie voor mislopen kazerne

Zeeland wil per direct 53,3 miljoen euro van het Rijk als compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat staat in een brief van het provinciebestuur.

Ruim 22 miljoen daarvan is ter compensatie van al gedane investeringen in onder meer infrastructuur, grondverwerving en personeelskosten. De resterende 31 miljoen moet misgelopen inkomsten dekken die Vlissingen en de rest van Zeeland zouden hebben gehad als de marinierskazerne er was gekomen.

Daarnaast wil Zeeland nog een andere compensatie van het Rijk waarvan "de sociaaleconomische effecten vergelijkbaar zijn met die van de kazerne", schrijft Omroep Zeeland. Bijvoorbeeld een investering in de verduurzaming van de industrie of een verbetering van de bereikbaarheid van de provincie.

Voor de zomer een besluit

Eerder eisten Zeeuwse politici nog een vergoeding van 2 miljard. Bij die eis gingen de lokale politici uit van een misgelopen bedrag van 28 miljoen per jaar en de verwachting dat de kazerne er zeker veertig jaar zou staan.

Vanuit Den Haag is Bernard Wientjes aangesteld om met Zeeland te overleggen over de compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne. De bestuurder moet voor de zomer een voorstel indienen.