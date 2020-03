Wientjes gezant in Zeeland voor compensatie na mislopen kazerne

Bernard Wientjes wordt de speciale gezant die met Zeeland gaat overleggen over een compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne. De Zeeuwen zijn akkoord gegaan met zijn voordracht door het kabinet. De bestuurder moet voor de zomer duidelijkheid bieden over een tegemoetkoming.

Wientjes (76) was tussen 2005 en 2014 voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In die functie was hij ook vicevoorzitter van de Sociaal Economische Raad. Hij maakte zich hard voor het bestrijden van in zijn ogen onnodige administratieve rompslomp en was een groot voorstander van een soepeler ontslagrecht.

Hij werkte ook mee aan de deal waardoor de AOW-leeftijd meegroeit met de levensverwachting. Zelf ging hij op zijn 71ste officieel met pensioen, maar doet nog allerlei klussen. Zo is hij voorzitter van de raad van commissarissen van KPMG. Wientjes werd door De Volkskrant vier keer uitgeroepen tot Invloedrijkste Nederlander.

Geen onbekende

Wientjes komt uit Amsterdam, maar is geen onbekende in Zeeland. Voor Standplaats Zeeland, een programma van de Bibliotheek van Zeeland, bezocht hij de provincie meerdere dagen. Hij sprak toen onder meer over de economische kansen van Zeeland. Hij stelde dat de provincie zich ten opzichte van politiek Den Haag minder als een Calimero zou moeten opstellen en trots moest zijn op zichzelf. Alleen op die manier zou de provincie dingen voor elkaar kunnen krijgen.

Minister Knops van Binnenlandse Zaken had vandaag een gesprek met Zeeuwse bestuurders over de compensatie. Hij zei dat er "iets structureels" moet komen. De Zeeuwen zelf eisen in ieder geval een vergoeding van 50 miljoen euro: deels voor al gemaakte kosten en deels voor gederfde inkomsten.