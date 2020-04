Voorzitter Europees Parlement: te weinig geld voor gevolgen coronacrisis

Hij snapt de huiver die er bij de noordelijke landen bestaat om juist nu geld aan Italië te lenen. "We moeten het geld ook niet gebruiken om onze schulden af te lossen. We moeten het gebruiken om de kosten die we nu hebben te betalen." Geld voor met name de medische kosten en geld om de eerste schokken op te vangen van een economie die vastloopt.

"Er is een plan voor de wederopbouw nodig. Wederopbouw van Italië, maar ook wederopbouw van Duitsland en Nederland, want we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Jullie tulpen raak je niet meer kwijt, maar onze technologie wordt eveneens onverkoopbaar", zegt Sassoli.

Grote ruzie

De voorzitter van het parlement snapt dat zijn land nu alles in een klap geregeld wil hebben. Maar "we moeten het nu van het later scheiden", vindt hij. "Financiële mechanismes zoals eurobonds (leningen die niet namens een land maar namens de eurolanden worden uitgezet) kunnen daarbij helpen."

Hij weet dat de discussie gevoelig ligt en kiest zijn woorden zorgvuldig. Hij is als sociaal-democraat voor, maar schreeuwt dat niet van de daken, want hij wil vooral oplossingen en geen tegenstellingen. De regeringsleiders van noordelijke landen als Nederland en Duitsland hebben grote ruzie gehad met hun collega's in Italië, Spanje en Portugal over de vraag hoe Europa de financiële gevolgen van de coronacrisis moet opvangen.

Eigen schaduw

Sassoli roept de regeringsleiders op om over hun eigen schaduw heen te stappen. "Als de gesprekken de komende dagen mislukken dan betekent dat het faillissement van de EU. En dat is gevaarlijk, want dat betekent dat Europa niet in staat is om voor haar burgers in noord en zuid een antwoord te vinden op deze enorme crisis."

Volgens hem moet het antwoord Europees zijn, of we het nu leuk vinden of niet. "Landen kunnen dit echt niet alleen bestrijden." De Europese ministers van Financiën spreken dinsdag over de financiële situatie die ontstaan is door de coronacrisis.