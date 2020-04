Verbroedering in tijden van crisis: 'We hadden een duwtje in de rug nodig'

In de coronacrisis is er veel behoefte om elkaar te helpen. Mensen uit heel Nederland bieden hulp aan aan mensen die vanwege het virus de deur niet uit kunnen of die een oppas nodig hebben. Ook worden massaal kaartjes naar verpleeghuizen gestuurd, doen mensen boodschappen voor de buurvrouw en organiseren ze een berenjacht voor kinderen in de buurt.

De pandemie houdt ons volgens Loorbach een spiegel voor. Een heftige periode zoals deze is nodig om een gedragsverandering in gang te zetten. "Mensen zijn routinewezens. Het zijn vaak schokken of crises die helpen dingen te versnellen die we eigenlijk al lang wisten. We weten vaak wel dat we dingen anders moeten doen, maar we hebben een duwtje in de rug nodig."

Ook in Loppersum staan de buren in deze crisis extra voor elkaar klaar. In het NOS Journaal vertellen ze waarom: