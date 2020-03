'Laat mij maar helpen, ik kan toch niet drie weken Netflixen'

Hulpbriefjes in de brievenbus, horecaondernemers die voorraden doneren aan de voedselbank en studenten geneeskunde die passen op kinderen van zorgpersoneel. De crisis rond het coronavirus lijkt ook een positieve kant te hebben: "Dit is de tijd om elkaar helpen, in plaats van de supermarkt leeg te kopen en toiletrollen te hamsteren."

Vierdejaarsstudent Hannah Vijverberg wil niets liever dan nu in het ziekenhuis werken, maar haar co-schappen zijn vanwege de uitbraak van het virus stopgezet. "Ik kan toch niet drie weken lang gaan Netflixen. Dus help ik op een andere manier." Samen met vier andere co-assistenten besloot ze om op kinderen van zorgpersoneel van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Martini Ziekenhuis te passen.

De schouders eronder

"Ik heb een 'zorghart', als ze me oproepen om op de corona-afdeling bij te springen dan twijfel ik geen moment. Sterker nog: het zou een eer zijn", zegt de student geneeskunde. "Maar wij kunnen in het ziekenhuis nu niets betekenen." Wat vrijdag begon onder de noemer oppassistenten, is uitgegroeid tot een groep van 150 studenten die willen oppassen.

Het ziekenhuis is blij met het initiatief. "Ons personeel is hard nodig, dus als iemand op de kinderen kan passen nu de scholen gesloten zijn, helpt dat enorm. Je merkt sowieso dat er overal een sfeer hangt van: de schouders eronder. Zelfs oud-collega's die al met pensioen zijn melden zich, mochten we te weinig professionele handen aan het bed hebben', zegt een woordvoerder van het UMCG.

Eendenborst voor de voedselbank

Ook in de horeca komen medewerkers in actie. Arjan Broekman rijdt naar de voedselbank in Zwolle. Zijn auto vol met groente, eendenborst en kratten melk. De horecaondernemer kreeg gisteren een uur de tijd om zijn grand café te sluiten. "Ik keek naar de voorraad en wist wat me te doen stond: voedselbanken kampen met tekorten, vanwege het hamsteren. En ik heb het de komende drie weken niet nodig."

Zelf is hij de klap van de plotselinge sluiting, die ten minste drie weken gaat duren, nog niet te boven. "Ik denk dat het 1,5 tot 2 jaar duurt, voordat ik dit heb weggewerkt. Ook financieel." Het levert Broekman wel veel positieve reacties op dat hij juist bij tegenslag aan zijn medemens denkt. Ook Zwolse collega's scharen zich achter zijn plan: "Het is mooi dat het zich als een olievlek uitbreidt, daar ben ik best trots op."