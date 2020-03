Nederland op teddyberenjacht: 'Welkome afleiding voor kinderen'

Renuka Lachman (33) ziet dat ook gebeuren in haar woonplaats Den Haag. Ook bij haar staat een beer voor het raam. "We wonen in een kindvriendelijke buurt, en veel mensen doen mee."

Bijkomend voordeel is dat de kinderen zich bij de 'jacht' ook wat verder door de buurt verspreiden, zegt ze. "Normaal staan ze meer op een kluitje, nu gaan ze in kleine groepjes de buurt door. Het is erg leuk om te zien."