Ruim 16.000 laptops en tablets ingezet voor onderwijs op afstand

In Nederland zijn er meer dan 16.000 laptops en tablets ingezet voor thuis lerende kinderen geen computer hebben. Maar dat is nog niet genoeg, schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij meldt ook dat naar schatting zo'n 3,5 procent van de basisschoolleerlingen opvang op school krijgt. Het gaat om zo'n 50.000 kinderen, van wie tachtig procent ouders heeft met een vitaal beroep. Twintig procent krijgt opvang vanwege een onveilige thuissituatie.

Scholen en gemeenten trokken deze week aan de bel omdat een aantal kwetsbare kinderen niet in beeld is. De minister benadrukt dat instanties moeten blijven proberen deze kinderen op te sporen.

"We verwachten van gemeenten en scholen dat zij ieder kind in beeld brengen en sporen hen aan zoveel mogelijk oplossingen te bieden aan kinderen die dat nodig hebben", schrijft Slob.

Zomerscholen

De scholen blijven in ieder geval tot 28 april gesloten. Of ze daarna weer opengaan, is nog onduidelijk. Slob zei vorige week dat hij wacht op een nieuw onderzoek van het RIVM naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van corona. Maar dat onderzoek is vorige week maandag begonnen en zal naar verwachting zes weken duren.

Op korte termijn bespreekt Slob met de Onderwijsraad over de vraag hoe leerlingen kunnen worden bijgespijkerd als de scholen weer opengaan, bijvoorbeeld door middel van zomerscholen.