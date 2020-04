Begrip voor verlengen sluiting scholen, zorgen over kwetsbare leerlingen blijven

De basisscholen en middelbare scholen in Nederland hebben begrip voor de beslissing van het kabinet om de scholen dicht te houden tot na de meivakantie. "Het liefst hebben we kinderen morgen in de klas, maar we begrijpen heel goed dat dit besluit is genomen", zegt Rinda den Besten van de PO-raad voor basisscholen in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook Paul Rosenmöller van de VO-raad (voor middelbare scholen) noemt het besluit onvermijdelijk. "Het zijn zware tijden, voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leraren die ineens onderwijs op afstand moesten regelen." De voorzitter maakt een groot compliment aan de docenten die het online-lesprogramma "in no time uit de grond hebben gestampt".

Hij wil er wel bij stilstaan dat deze situatie naarmate de tijd vordert, steeds moeilijker wordt om vol te houden. Niet alleen voor docenten en leerlingen, maar ook voor de ouders die het moeten zien te combineren met thuiswerken.

Dat de geplande meivakantie, die ook al in de schoolgidsen stond, doorgaat, is goed, zegt Den Besten. "Deze situatie is verre van een vakantie. Ook leerkrachten hebben even recht op een adempauze."

Schepje bovenop doen

Beide voorzitters maken zich zorgen over kinderen die thuis problemen hebben, waar armoede is, of waar kinderen worden mishandeld. Gisteren trok ook de kinderombudsvrouw hierover al aan de bel.

"School is dan een fijne ontsnapping uit de thuissituatie. We maken ons zorgen over hun welzijn en veiligheid, en de achterstand die ze gaan oplopen", zegt Rinda den Besten. Volgens haar wordt met man en macht gekeken hoe het bij die leerlingen is. Dat gebeurt door samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners die bijvoorbeeld toch even thuis gaan kijken hoe het is, of door een tolk in te zetten als de Nederlandse taal een probleem is. "We mogen ze niet uit het oog verliezen, voor hen is het heel zwaar."

Ook Rosenmöller vindt dat er nog meer moet gebeuren voor deze groep kwetsbare kinderen. "We moeten met elkaar, met jeugdzorg en de gemeentes, hier echt nog een schepje bovenop doen. Om de leerlingen te vinden, desnoods op school een plek te geven, en zorgen dat de veiligheid toeneemt."