Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april

Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft premier Rutte gezegd op een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.

Dat betekent dat de scholen ook na 6 april dicht blijven, net als de horeca. Ook het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft van kracht. Het uitoefenen van contactberoepen, zoals kappers en masseurs, blijft verboden.

'Maak geen plannen voor de meivakantie'

28 april valt midden in de meivakantie, dus leerlingen gaan op zijn vroegst na 3 mei weer naar school. Rutte zei dat het devies is en blijft om binnen te blijven "We willen dat zo min mogelijk mensen door het land gaan reizen. Na 28 april gaan we echt nog niet helemaal terug naar de oude situatie. Dus ga geen plannen maken voor de meivakantie."

Vakantieparken en campings gaan niet verplicht dicht, maar de gezamenlijke wc- en douchegebouwen op campings moeten wel gesloten worden.

"We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het is echt nodig." De ontwikkelingen in de verspreiding van het virus en de druk op de IC-afdelingen laten volgens Rutte geen ander besluit toe.

Premier Rutte over welke maatregelen worden verlengd: