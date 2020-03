Kinderombudsvrouw: haal kinderen in onveilige thuissituatie naar school

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept op om kinderen die hun schoolwerk niet thuis kunnen maken, naar school te laten gaan. Onder hen kunnen kinderen zitten die noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie zitten nu ze niet naar school kunnen. Kalverboer denkt aan slachtoffers van huiselijk geweld of verwaarlozing, maar ook aan kinderen die in armoede leven of een zieke ouder hebben.

"Voor heel veel kinderen is school de plek waar het 'normaal' is en ze de zorgen van thuis kunnen vergeten", zegt de Kinderombudsvrouw in het NOS Radio 1 Journaal.

Van veel kwetsbare kinderen is niet duidelijk hoe het met hen gaat nu ze tussen vier muren zitten. "Ze kunnen niet naar vertrouwde personen, opa en oma, de voetbalcoach of de leerkracht die een knipoog geeft. Kinderen trekken zich terug als ouders het moeilijk hebben. We denken dat veel kinderen geïsoleerd zijn, maar kunnen dat niet zien."

Volgens Kalverboer is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan deze kinderen, bijvoorbeeld met videogesprekken. Voor kinderen in armoede is dat moeilijk. Ze hebben minder leermiddelen dan andere en minder kinderen hebben een laptop. "15 procent maakt het huiswerk niet. Je kunt verwachten dat onder die kinderen ook kinderen zitten die het thuis moeilijk hebben."

Plek waar ze gekrenkt worden

"Van de kinderen die we in beeld hebben, weten we het wel, maar er zijn veel kinderen van wie we vermoeden dat ze te maken hebben met verwaarlozing of huiselijk geweld. Die zijn niet bekend bij de hulpverlening, ze kunnen niet weg van de plek waar ze vaak het meest gekrenkt worden."

Leraren zouden deze kinderen naar school moeten halen. "Als ze geen huiswerk kunnen maken, kan dat betekenen dat ze het moeilijk hebben." Kalverboer denkt dat de spanning bij veel ouders oploopt of dat ze de taal zelf niet voldoende beheersen. "Het is niet te zeggen of het moedwil is. Door deze 15 procent eruit te pakken en naar school te laten komen, haal je mogelijk ook de kinderen eruit die het thuis onveilig hebben."