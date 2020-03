'Heel blij' dat minister testcapaciteit fors uitbreidt en meer gaat testen

Als gevolg van de opschaling wordt vanaf 6 april het Nederlandse testbeleid verruimd. Ook in verpleeghuizen, gehandicapten-, thuis-, jeugdzorg en GGZ kan personeel dat met kwetsbare patiënten werkt voortaan getest worden. Nu gebeurt dat vanwege schaarste alleen bij zorgmedewerkers in het ziekenhuis of patiënten die ernstig ziek zijn en opgenomen moeten worden in een ziekenhuis.

Boodschap aangekomen

Alex Friedrich, hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie van het UMCG, is erg blij met het nieuws. "Ik denk dat de boodschap eindelijk is aangekomen dat zorginstellingen stroomversnellingen van de epidemie kunnen zijn. In andere landen zagen we dat geïnfecteerde zorgmedewerkers zo'n 20 tot 30 collega's konden besmetten, omdat verspreiding in zorginstellingen veel sneller gaat."

Een ander voordeel van meer testen is dat zorgmedewerkers die niet in ziekenhuizen werken, voortaan bij klachten ook zeker weten of ze de ziekte wel of niet hebben. Daardoor kan het gezonde personeel gelijk weer aan het werk, benadrukt Friedrich.

In het UMCG gold al langer een ruimer testbeleid. "We hebben in het noorden laten zien dat er wel voldoende testcapaciteit kan worden vrijgemaakt. Nu zie je dat als er voldoende prioriteit is, dat het ook landelijk mogelijk is om het aantal testen van 4000 naar 29.000 te vergroten."

Het is volgens Friedrich belangrijk om nog meer te investeren in innovatieve testsystemen om het coronavirus te bestrijden. "Want alleen 29.000 dagelijkse testen met de bestaande technologie is niet voldoende. We moeten nu alles uit de kast trekken voor de komende tijd."