Testen, testen, testen: in het noorden van Nederland gebeurt het nog wel

"We testen niet iedereen in het ziekenhuis, maar wel zorgmedewerkers die contact hebben met risicopatiënten, bijvoorbeeld IC-medewerkers", zegt Coretta van Leer, arts-microbioloog in het Groningse ziekenhuis. "Het gaat om mensen die klachten hebben, maar daarin zijn we wel laagdrempelig. Dus als het een beetje lijkt op corona dan testen we."

"In Brabant zijn andere maatregelen veel belangrijker dan het screenen van personeel. Maar bij ons, waar nog relatieve rust heerst, is het heel belangrijk om stroomversnelling van de epidemie in het noorden te voorkomen", zegt Alex Friedrich, hoofd van de afdeling infectiepreventie van het UMCG. Hij zit sinds vorige week zelf in quarantaine, omdat hij met corona is besmet.

In de noordelijke provincies van Nederland wordt anders omgegaan met het testbeleid op het coronavirus dan in andere regio's. In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden zorgmedewerkers volop getest, terwijl dat in andere ziekenhuizen minder gebeurt. En in de Brabantse ziekenhuizen zelfs helemaal niet.

Afhankelijk van één leverancier

Landelijk is het beleid om terughoudend te zijn met het testen, onder andere vanwege tekorten die er zijn aan grondstoffen voor de tests. Zorgpersoneel in ziekenhuizen wordt alleen getest als de medewerker cruciaal is voor de zorg, in een risicogebied is geweest of in contact is geweest met iemand met een bewezen coronabesmetting.

Van Leer legt uit waarom in Groningen de problemen van tekorten niet spelen. "Veel ziekenhuizen hebben zich afhankelijk gemaakt van één leverancier die op dit moment niet kan leveren. Dat is problematisch. In Groningen hebben we meer apparaten, meer platforms waarop wij dezelfde test kunnen draaien waardoor wij meer keuze hebben uit leveranciers."

Groningen werkt bovendien nauwelijks samen met de belangrijkste leverancier voor de andere laboratoria in Nederland, zegt Van Leer. "Wij hebben het geluk dat onze leveranciers nog wel voorraad hebben. Ik denk dat andere ziekenhuizen ook langer hadden kunnen doorgaan met testen als ze hadden gespreid over leveranciers."

