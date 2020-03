Testen, testen, testen op corona. Maar met welke test?

Zo heeft het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam de apparatuur om vierhonderd coronatests per dag te doen, maar in de praktijk doet het er ongeveer honderd. Het gaat om patiënten uit het eigen ziekenhuis, andere ziekenhuizen in de regio, een verpleeghuis en ziekenhuispersoneel.

"Je kan met een blinddoek om geen vuur bestrijden. We kunnen deze pandemie niet stoppen als we niet weten wie er geïnfecteerd is", aldus Ghebreyesus op een persconferentie. Enig probleem bij deze aanpak: er zijn onvoldoende testmaterialen.

De hoogste baas van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei het gisteren onomwonden: als we het coronavirus willen bestrijden zit er maar één ding op. En dat is testen, testen en nog eens testen.

Sinds afgelopen donderdag is het beleid dat het RIVM hanteert voor testen op corona veranderd. Nu worden alleen nog patiënten getest die ernstige ziekteverschijnselen vertonen, onderliggend lijden hebben of risicopatiënt zijn. Mensen met milde klachten worden niet meer getest, zij moeten thuis blijven en uitzieken.

Ook voor zorgpersoneel is het belangrijk om te weten of ze corona onder de leden hebben. Het personeel dat geen corona heeft, maar bijvoorbeeld wel verkouden is, kan gewoon blijven werken.

In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is sinds kort een drive-through-coronatest beschikbaar voor personeel. Dat is in de personeelsgarage een speciale sluis waar een test wordt afgenomen. Hierna gaan ze weer naar huis om de uitslag af te wachten. Mensen die niet ziek zijn, kunnen hierna gewoon hun werk in het ziekenhuis blijven doen.

Wereldwijde vraag

Ondertussen werken medische technologiebedrijven hard om coronatests te ontwikkelen. Een nieuwe test van de firma Roche werd afgelopen vrijdag versneld tot de markt toegelaten. Die test kan geautomatiseerd en in grote hoeveelheden tegelijk worden gedaan, tot maximaal 4000 tests per 24 uur.

Maar ook hiervoor moeten wel voldoende testmaterialen worden geproduceerd. "We hebben de productie tot het maximale opgeschroefd en kunnen nu 8,5 miljoen coronatests per maand produceren", aldus een woordvoerder van Roche. Wat de totale wereldwijde vraag naar coronatests is, is onduidelijk.