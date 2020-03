Isolatie van Wuhan gedeeltelijk opgeheven, opstootje aan provinciegrens

Ruzie over grenscontrole

Eerder versoepelden de Chinese autoriteiten al de reisbeperkingen voor de rest van Hubei, de provincie waar Wuhan de hoofdstad van is. Reizigers moeten wel in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring.

Bij de heropening van de grens met de naburige provincie Jiangxi ontstond een conflict, omdat de politie van Jiangxi een controlepost had opgezet. Dat wekte wrevel bij de autoriteiten van Hubei, waarop een woordenwisseling ontstond. Toen gestrande reizigers zich ermee ging bemoeien, escaleerde de ruzie. Inmiddels zou de controle zijn opgeheven.

Oorspronkelijke brandhaard

Het nieuwe coronavirus dook voor het eerst op in Wuhan. De eerste bekende infectie was op 17 november in de stad, maar pas eind december werd het virus voor het eerst door een arts opgemerkt. Het virus kostte aan 3177 inwoners van Hubei het leven. Tienduizenden raakten besmet. Het duurde enkele weken voordat de autoriteiten stevige maatregelen namen.

Op 23 januari werd Wuhan van de buitenwereld afgesloten. Die lockdown kwam volgens velen te laat, omdat besmette inwoners de stad inmiddels hadden verlaten om bij familie en vrienden het Chinees Nieuwjaar te vieren. Eind januari was het virus al in Thailand, Zuid-Korea en de Verenigde Staten opgedoken.

De gedeeltelijke opening van de stad betekent niet dat de stad virusvrij is. Er liggen nog altijd ruim 2500 coronapatiënten in ziekenhuizen. Er worden al even geen nieuwe besmettingen gemeld, wel worden nog dagelijks sterfgevallen bekendgemaakt.