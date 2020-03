China heft lockdown in provincie Hubei grotendeels op

De Chinese autoriteiten versoepelen het strikte reisregime in de provincie Hubei. Vanaf morgen mogen inwoners die in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring weer binnen de provincie reizen, met uitzondering van de stad Wuhan.

Daar blijven de beperkingen die sinds 23 januari gelden nog steeds van kracht. In de miljoenenstad Wuhan brak de wereldwijde coronacrisis uit en zijn tienduizenden mensen besmet geraakt. De inwoners blijven nog in quarantaine tot 8 april.

De versoepeling van de regels komt niet als een grote verrassing. Volgens correspondent Sjoerd den Daas hintten de lokale autoriteiten er al op sinds het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Wuhan, nu bijna twee weken geleden.

De afgelopen weken was het aantal besmettingen in de provincie fors gedaald. De vraag is nu wat er gebeurt als mensen weer vrijer mogen reizen.

Hoogtepunt

Mondjesmaat wordt er ook weer gereisd vanuit de provincie Hubei naar nabijgelegen provincies. Afgelopen week een eerste groep migrantarbeiders al per sneltrein naar Guangdong, in het zuidoosten van China. Volgens Den Daas is het feit dat de lockdown nu grotendeels wordt opgeheven een signaal dat de coronacrisis in China mogelijk over het hoogtepunt heen is.

Terwijl Hubei de regels versoepelt, nemen andere Chinese provincies juist strengere maatregelen. Dat doen ze omdat het aantal nieuwe coronagevallen landelijk is toegenomen. Het gaat dan in bijna alle gevallen om mensen die de besmetting in het buitenland hebben opgelopen. Onder hen zijn veel studenten die terugkeren naar huis.

Met name in de hoofdstad Peking loopt het aantal importbesmettingen op. De stad heeft de quarantaineregels voor iedereen die in de stad arriveert aangescherpt.