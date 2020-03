Liesbeth List had het leven lief

Ze begon haar carrière in de jaren 60 op televisie in de Rob de Nijs Show. Daar ontmoette ze Ramses Shaffy, met wie ze jarenlang op het podium zou staan met de groep Shaffy Chantant. Ze kregen een bijzondere band op die tot Shaffy's dood, in 2009, zou standhouden.

"Ramses en ik hadden direct een klik, hadden dezelfde humor en kijk op het leven", vertelde List aan Amsterdam XXXL. "We genoten op het podium, van het zingen en van elkaar. Ik bewonderde hem. Hij was in mijn jeugd al een (toneel)grootheid en ik was smoorverliefd op hem." Dat ze nooit een relatie kregen, kwam volgens List doordat Shaffy op mannen viel.

Jacques Brel

Naast haar werk met Shaffy maakte Liesbeth List ook veel solo-albums, onder meer met liedjes van Jacques Brel en Mikis Theodorakis. Ze werkte samen met Charles Aznavour, Rod McKuen en Gilbert Bécaud.

De albums volgden elkaar snel op en ze had jaarlijks minstens twee personality-shows. Ook stond ze in het theater en speelde ze in (televisie)films als De liefdeswacht (samen met Ramses Shaffy), Mysteries en Een heel dun laagje goud.