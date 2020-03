Zangeres Liesbeth List (78) overleden

Ook was Liesbeth List te zien in musicals, zoals Eindeloos in 1997 en Piaf in 1999. In die laatste productie speelde ze de titelrol van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf. Tien jaar later speelde ze opnieuw Piaf, maar dan op latere leeftijd. Voor beide vertolkingen werd ze bekroond met een Johnny Kraaijkamp Musical Award.

In 2017 kwam er een musical over Liesbeth List zelf, Liesbeth de Musical. De hoofdrol werd gespeeld door Renée van Wegberg. In datzelfde jaar maakte List bekend dat ze stopte met optreden, mede omdat ze leed aan een vorm van dementie. Afgelopen woensdag overleed ze in haar slaap. Vanwege de coronacrisis zal ze in kleine kring worden gecremeerd.

Bijzondere en lieve moeder

"Veel mensen kennen mijn moeder als de enigszins mysterieuze dochter van een vuurtorenwachter op Vlieland, de chansonnière die zong met Brel, Aznavour en Shaffy", zegt haar dochter Elisah in reactie op het overlijden.

"Voor ons was ze in de eerste plaats een bijzondere en lieve moeder, grootmoeder en schoonmoeder. We hebben mijn moeder een afscheid kunnen geven omringd door haar dierbaren."