Brabantse ziekenhuizen denken piek van IC-patiënten aan te kunnen

Brabantse ziekenhuizen zien de afgelopen dagen een minder sterke stijging van het aantal coronapatiënten op de intensive care dan in de periode daarvoor. Volgens Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Tilburgse Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg, kan dat erop wijzen dat de piek in zicht is. "We denken dat wij het hier gaan redden", zei hij in het programma 1op1 op NPO Radio 1.

Daarvoor hebben de Brabantse IC-afdelingen wel hulp nodig van andere ziekenhuizen in Nederland. De afgelopen dagen werden honderden patiënten uit Noord-Brabant overgeplaatst naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Maastricht.

Nu liggen er in Brabant nog zo'n 110 coronapatiënten op de IC, aldus Berden. Er is een maximale capaciteit van 180 bedden. "Wat dat betreft kunnen we het nu overzien, met dank aan de ziekenhuizen die patiënten hebben overgenomen." Volgens Berden hadden ze zonder die overplaatsingen al wel op 300 benodigde ic-bedden gezeten. "Dat hadden we niet gered."

Berden verwacht dat het aantal IC-patiënten de komende dagen nog doorgroeit, maar dat het na het weekend gaat afnemen.

Tijd kopen

Gisteren luidde Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in de Tweede Kamer juist de noodklok over het beeld in het hele land. Volgens hem liggen er volgende week waarschijnlijk 1600 mensen op de intensive care in Nederland, onder wie 1100 coronapatiënten. "Die bedden zijn er nu niet."

Volgens de modellen komt de echte piek voor de intensive care pas eind mei. Dan zijn volgens de modellen 2200 bedden nodig, zei Gommers. "Voor ons is het fijn dat de piek zo ver ligt, want dan kopen we tijd."

Volgens Gommers worden nu allerlei maatregelen getroffen om volgende week genoeg IC-bedden te hebben. Het ene ziekenhuis is daar verder mee dan het andere, zei hij. "In Brabant zijn ze bijvoorbeeld verder, omdat daar de druk hoger is", aldus Gommers: