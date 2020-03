Volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op IC's verwacht

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat er volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op de Nederlandse intensivecareafdelingen zullen liggen, vooral in Noord-Brabant. Gisteravond waren dat er nog 177.

Om daarop voorbereid te zijn, zullen de komende dagen patiënten van intensivecareafdelingen van Brabantse ziekenhuizen worden overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant. Zo neemt het UMCG, in Groningen, vandaag twee patiënten over.

Op dit moment zijn er in heel Nederland 575 IC-plekken beschikbaar voor coronapatiënten. In een crisisfase kan dat aantal worden verhoogd tot ongeveer 1500 'corona-bedden'. Volgens Diederik Gommers van de Vereniging zijn er dan wel 500 extra beademingsapparaten nodig, die nog gevonden moeten worden.

Verwachting bijgesteld

De meeste IC-patiënten met het coronavirus liggen nu in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Van de 13 patiënten worden er vandaag 5 verplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant. "We doen dit uit voorzorg. Het is niet dat we het niet meer aankunnen, maar we verwachten dat er volgende week een nieuwe golf aan patiënten komt", zegt het ziekenhuis.

Ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is aan het kijken hoeveel patiënten er kunnen worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Op dit moment is het aantal IC-patiënten met een coronabesmetting al een aantal dagen stabiel, maar ook het Tilburgse ziekenhuis verwacht dat het de komende dagen gaat toenemen.

Ziekenhuis Bernhoven in Uden is al bezig met het verplaatsen van zowel coronapatiënten als andere patiënten. Daar wordt ook de capaciteit verhoogd met een zogenoemde triage-tent bij de spoedeisende hulp. Daar kan een eerste check bij patiënten worden gedaan.

In een videoboodschap aan zijn personeel zegt directeur Geert van den Enden dat het ziekenhuis in een "heel ernstige situatie" is terechtgekomen. In Bernhoven worden op dit moment alleen maar IC-patiënten verpleegd, vertelt hij. "Wij zien meer dan we willen zien." De aantallen gaan snel toenemen, denkt ook hij.