Coronanieuws 22 maart: #blijfthuis-oproepen en 405 ic-bedden gevuld

Ook in het buitenland was er vandaag weer veel coronanieuws. Duitsland kwam met een contactverbod: Duitsers mogen zeker twee weken niet met meer dan twee mensen de straat op. Doen ze dat wel, dan wacht ze een "forse straf". Deelstaatpremier Laschet had het over boetes die kunnen oplopen tot 25.000 euro. Alleen gezinnen zijn uitgezonderd van de nieuwe maatregel.

Kort nadat de Duitse bondskanselier Merkel de nieuwe regels bekend had gemaakt, hoorde ze dat ze zelf in thuisquarantaine moet. De arts die haar vrijdag een vaccin tegen pneumokokken had toegediend, bleek later te zijn besmet met het coronavirus. De 65-jarige Merkel werkt daarom voorlopig vanuit huis.

In Italië, waar de meeste coronabesmettingen van Europa zijn gemeld (namelijk bijna 60.000) lag het aantal sterfgevallen door het virus de afgelopen 24 uur voor het eerst lager dan op eerdere dagen. Er overleden 651 patiënten, 142 minder dan gisteren. Ook het aantal geregistreerde besmettingen is afgenomen, van 6647 naar 5560.