Duitsland komt met contactverbod

Duitsland komt met strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Inwoners van het hele land mogen niet langer met meer dan twee mensen tegelijk de straat op, uitgezonderd gezinnen.

Bondskanselier Merkel heeft dat afgesproken in een telefonisch overleg met de premiers van de deelstaten. Het contactverbod wordt ingesteld voor zeker twee weken.

"Het virus breidt zich zorgwekkend snel uit", zei Merkel in een toelichting. "We moeten proberen de ziekenhuizen goed voor te bereiden en ons eigen gedrag aan te passen. Daarom leggen we het publieke leven zo veel mogelijk stil als verantwoord is."

Geen uitgaansverbod

Er gingen ook stemmen op voor een algeheel uitgaansverbod, maar daarvan komt het dus niet. "Naar onze inschatting is het gevaar niet het verlaten van je huis, maar het nauwe, directe sociale contact", zei deelstaatpremier Laschet van Noordrijn-Westfalen.

Overtreders van het contactverbod worden fors bestraft, waarschuwen de autoriteiten. "Dit zijn niet zomaar wat aanbevelingen, dit zijn regels ", zei Merkel. Laschet had het over boetes die kunnen oplopen tot 25.000 euro.

Kappers

Verder is afgesproken dat alle restaurants, cafés en kappers moeten sluiten. Op veel plekken zijn die overigens al langer dicht: veel deelstaten hanteerden al strengere regels dan de bondsregering had opgedragen.

Volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University zijn in Duitsland bijna 24.000 coronabesmettingen vastgesteld. 92 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.