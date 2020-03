Corona betekent een kuchje bij de een, maar koorts (of erger) bij de ander

Ook milde klachten kunnen dus wijzen op een coronabesmetting. "Iedereen heeft weleens een kuchje door een droge keel. En als je een eind fietst door de kou moet je je neus soms snuiten", zegt Van der Eijk. "Dat duidt allemaal niet per se op corona. Over het algemeen zal iemand meerdere klachten hebben en dus een algeheel 'niet lekker gevoel' hebben."

Het maakt het er niet gemakkelijk op. Wie alleen een beetje verkouden is, ging eerder immers vaak gewoon naar zijn werk. "Dat wordt nu weggenomen doordat zoveel mogelijk mensen thuiswerken", zegt Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden. "Verder ben je alleen besmettelijk als je hoest of niest. Wie dat dus in een papieren zakje doet en afstand houdt, zou ook in de supermarkt niemand moeten besmetten."

De experts benadrukken dat het besef moet komen dat je zelfs met milde klachten iemand anders kan besmetten. Ouderen en zwakkeren kunnen daar vervolgens veel zieker van worden, maar er zijn inmiddels ook jonge mensen opgenomen op de IC met corona.

Wie alleen milde klachten heeft, hoeft geen contact op te nemen met de huisarts, zeggen Van der Eijk en De Gouw. Alleen als het erger wordt, adviseren ze net als het RIVM om een arts te raadplegen.

Heb ik het of heb ik het niet?

Wie antwoorden wil over zijn klachten en in Amsterdam woont, kan zich wenden tot een speciale app van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. "De app is inmiddels 20.000 keer gedownload en bij 700 mensen is op basis van hun klachten de waarschijnlijke diagnose corona vastgesteld. Hun is geadviseerd binnen te blijven", zegt longarts Paul Bresser. Nog eens 6.500 mensen staan op de wachtlijst voor de app.

In de app vul je vragen in over je temperatuur, kortademigheid, keelpijn en verkoudheid. Vijftig medewerkers van het ziekenhuis controleren de ingevoerde gegevens van de duizenden deelnemers aan de hand van RIVM-richtlijnen.

Diagnose via de app is niet 100 procent waterdicht, erkent Bresser: "Maar nadat mensen een vragenlijst hebben ingevuld, kunnen we zorgen over de vraag 'heb ik het of heb ik het niet?' in ieder geval wegnemen".

Besmettingen spreiden

Het aantal zieken zoveel mogelijk in de tijd spreiden is de corona-strategie van Nederland. Daarmee kan de gezondheidszorg het aantal patiënten bolwerken en wordt er uiteindelijk ook groepsimmuniteit opgebouwd. Daarbij heeft het virus steeds minder kans om mensen met een zwakke gezondheid te treffen.

Naast het advies voor mensen met klachten om binnen te blijven, zijn er tal van maatregelen van kracht om verspreiding van het coronavirus te vertragen: afstand houden van elkaar, zoveel mogelijk thuiswerken, de kinderen van school houden en geen kwetsbare personen bezoeken.