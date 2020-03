Je moet sociaal contact vermijden, maar mogen kinderen nog buiten spelen?

Mag ik nog wel buiten sporten of wandelen?

Ja. Ook hier moet je voldoende afstand tot elkaar houden, benadrukken de virologen Haagmans en Van der Eijk. Verder geldt: blijf met milde gezondheidsklachten, zoals een loopneus, thuis.

Hoe moet ik als kapper omgaan met klanten en andersom: kan ik nog naar de kapper?

Voor bijvoorbeeld beveiligers, schoonheidsspecialisten of kappers gelden de algemene maatregelen. Oftewel: schud geen handen, was regelmatig de handen en houd anderhalve meter afstand tot de ander. Met name over die laatste maatregel komen veel vragen binnen.

Zo vraagt Provalliance als grootste kappersbedrijf van Nederland in een brief aan premier Rutte om meer duidelijkheid voor de kappersbranche, omdat de regel om anderhalve meter afstand te houden in de praktijk niet na te leven is. Viroloog Van der Eijk zegt dat bij dergelijke grijze gebieden "de gouden regel" geldt: "Als je snottert, blijf dan thuis". Die geldt voor zowel kapper als klant, zegt ze.

Van der Eijk: "Als er bij een kapper bijvoorbeeld een hoestende klant binnenloopt, moet de kapper kunnen zeggen: ik help u niet. Dat lijkt hard, maar is nu wel nodig. Andersom moet die kapper weer duidelijk maken dat er geen kosten in rekening worden gebracht als er een afspraak wordt afgezegd. Er moet vooral ook onderling begrip zijn."