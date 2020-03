'50 tot 60 procent Nederlanders moet corona krijgen voor groepsimmuniteit'

Maar hoeveel mensen moeten er dan ook daadwerkelijk ziek worden? Jaap van Dissel, hoofd van het RIVM, vertelt in Nieuwsuur dat ongeveer 50 tot 60 procent van de Nederlanders het virus zou moeten krijgen om groepsimmuniteit te bereiken. "Dat weten we op basis van de karakteristieken van de overdracht van het virus."

"Wie het virus heeft gehad is daarna meestal immuun", legde Rutte uit. "Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en andere mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen."

Groepsimmuniteit: premier Mark Rutte liet het woord vanavond vallen in zijn toespraak over het coronavirus. Hij vertelde dat een groot deel van de bevolking de komende tijd besmet zal raken met het virus, maar dat er ook op die manier immuniteit wordt opgebouwd. En dat is belangrijk om het virus in te dammen.

Waarom geen total lockdown?

Om dat aantal te bereiken is het dus nodig dat mensen ziek worden. "We willen het virus laten rondgaan onder mensen die er eigenlijk weinig last van hebben", zegt Van Dissel. "Tegelijkertijd probeer je kwetsbare groepen zo goed mogelijk af te schermen. Als de groep die het virus heeft gehad groot genoeg is, zal die de kwetsbaren beschermen tegen het virus."

Daarom kiest de regering ervoor het virus "maximaal te controleren" en de piek in de verspreiding af te vlakken en uit te spreiden over een langere periode. Op die manier wordt immuniteit in de bevolking opgebouwd en raakt het zorgsysteem niet overbelast, vertelt van Dissel. "Dit is het middelste scenario."

Een scenario zonder maatregelen is geen optie, "omdat dan te veel mensen ziek worden in korte tijd". Maar een 'total lockdown' zoals andere landen wel afkondigen, is volgens Van Dissel ook niet de beste optie. "Zolang je hard onderdrukt is er weinig ziekte, maar zodra je dat niet meer doet kan het virus meteen terugkomen."