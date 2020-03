'Rotterdams plan tegen steekpartijen: toezicht bij scholen en agressietraining'

"Weliswaar waren die incidenten niet schoolgericht, maar scholen voelen wel de gevolgen", zegt onderwijswethouder Said Kasmi in Trouw. "De betrokkenen, zowel slachtoffers als daders, zitten gewoon op school. Scholen voelen de noodzaak daar iets mee te doen."

Volgens de wethouder kunnen de scholen het geweld niet alleen oplossen. "Incidenten die in de wijk starten, verplaatsen zich naar school en andersom. Online ontstane wrevel kan zomaar offline worden uitgevochten in de kantine. Of matties die elkaar van school kennen, besluiten in de avonduren op straat rottigheid uit te halen."

Problematische scholen

Het veiligheidsplan bestaat uit vijftien maatregelen. Onder meer politie en boa's gaan extra toezicht houden bij scholen die door schoolbesturen "als het meest problematisch worden ervaren". Het gaat bijvoorbeeld om scholen waar dealers of loverboys actief zijn.

Om imagoschade te voorkomen wil de gemeente niet zeggen welke scholen dit zijn. Scholenkoepel LMC zegt tegen Trouw dat uit hun organisatie het Montfort College, het Zuiderpark College, het Veenoord vmbo en De Palmentuin het extra toezicht krijgen.

Daarnaast is afgesproken dat na geweldsincidenten vaker aangifte wordt gedaan. Verder leren docenten hoe ze kunnen omgaan met agressie en straatcultuur en moet een lesprogramma het gedrag van leerlingen beïnvloeden. "De wereld buiten school en de wereld in school zijn niet met een schaartje door te knippen", zegt wethouder Kasmi over deze lessen.

Het programma begint zodra de coronamaatregelen worden versoepeld en de scholen weer open mogen.

Boete voor ouders

Eerder sloeg burgemeester Aboutaleb alarm over het "messenprobleem" onder Rotterdamse jongeren. Hij zei vorige maand dat als een minderjarige voor de tweede keer wordt opgepakt met een mes op zak, de ouders een boete van 2500 euro moeten betalen. Hij wil zo ouders dwingen om beter op hun kinderen te letten.

Eerder maakte NOS Stories deze video over het illegaal wapenbezit in Rotterdam: