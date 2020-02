Aboutaleb: 2500 euro boete voor ouders van jongere die mes draagt

Als een minderjarige in Rotterdam voor de tweede keer wordt opgepakt wordt met een mes op zak, moeten de ouders een boete betalen van 2500 euro. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gezegd tegen Radio Rijnmond.

Vanmorgen riepen de burgemeesters van de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk op tot een landelijk verbod op het dragen van messen door minderjarigen. In beide gemeenten waren de afgelopen tijd steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken waren.

De roep om zo'n verbod klinkt al langer, maar minister Grapperhaus wil daar tot dusver niet aan. Aboutaleb snapt beide kanten. "Want wat is een mes? Een aardappelschilmesje? En mag het bij de scouting dan ook niet meer?"

Daarom heeft de gemeente Rotterdam nu besloten zelf iets aan het probleem te doen en ouders de komende weken een 'last onder dwangsom' op te leggen als hun kind voor de tweede keer wordt betrapt wordt met een mes. Het opleggen van zo'n dwangsom is een bevoegdheid van een burgemeester en daarvoor is de landelijke politiek dus niet nodig.

Buitengewoon zorgelijk

"We zijn eropuit de ouders te treffen", zegt Aboutaleb tegen Rijnmond. Het baart hem veel zorgen dat ouders vaak niet verbaasd zijn dat hun kind een mes bij zich draagt. "Alle kinderen hebben tegenwoordig een mes", zijn antwoorden die agenten volgens hem geregeld te horen krijgen als ze een kind met mes terugbrengen naar de ouders. De burgemeester noemt dat "buitengewoon zorgelijk".

Aboutaleb zegt verder dat medewerkers van de gemeente Rotterdam op dit moment in Londen onderzoek doen naar het messenprobleem. "Het komt daarvandaan en het is al langer een probleem. Het wordt met drill-muziek geassocieerd. Daarbij worden messen en rivaliteit verheerlijkt. Je telt pas mee als je een mes hebt en dat resulteert in heel jonge kinderen, van 13, 14, 15 jaar, die een mes bij zich hebben."

Haarlemmermeer

Ook andere burgemeesters lieten vandaag van zich horen over de messenproblematiek. Burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Haarlemmermeer denkt dat een messenverbod niet helpt bij het terugdringen van wapenbezit onder jongeren, meldt NH Nieuws. Ook zij benadrukt dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen. "Tijdens de puberteit zoekt een kind de grenzen op: die moet een ouder duidelijk stellen, hoe moeilijk ook. Neem uw verantwoordelijkheid en als dat moeilijk is, vraag daarbij om hulp."

Ze roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan over het dragen van messen. Als blijkt dat een kind een mes draagt uit zelfverdediging, moet er wat haar betreft iets worden gedaan aan het gevoel van onveiligheid van het kind. "Het dragen van messen is niet normaal, ook al verheerlijken artiesten het in hun rapmuziek."