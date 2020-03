Corona-overzicht 16 maart: de wereld neemt ingrijpende maatregelen

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? Hier lees je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Overal ter wereld worden ongekende maatregelen genomen in de strijd tegen het virus. President Trump heeft de ouderen in de VS gezegd dat ze thuis moeten blijven, alle anderen moeten bijeenkomsten met meer dan tien mensen vermijden. Reizen raadt hij af. Er komt geen 'lockdown' in het hele land, maar wel in bepaalde gebieden waar veel besmettingen zijn. De Amerikaanse beurs kelderde. De Dow Jonesindex boekte een verlies van 13 procent. Dat is sinds 1987 niet meer voorgekomen.

De Franse regering perkt de bewegingsvrijheid van de burgers verregaand in. President Macron zei in een televisietoespraak dat niemand meer de deur uit mag, behalve voor echt essentiële zaken, zoals voor werk, of bezoek aan een arts of een supermarkt. "Frankrijk gaat in ieder geval 14 dagen in quarantaine", zei Macron. Mensen die de regels overtreden, worden gestraft. Het leger wordt ingezet om zieken te vervoeren naar het ziekenhuis. "We zijn in oorlog tegen een onzichtbare vijand", zei de president.

In Duitsland gaan alle winkels dicht, met uitzondering van supermarkten en andere onmisbare zaken, zoals apotheken, banken en tankstations. Mensen die geen goede reden hebben om het land te bezoeken, worden bij verschillende grensovergangen tegengehouden.