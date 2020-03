FNV: zeker 8000 banen in luchtvaartsector op het spel

Minstens 8000 banen in de Nederlandse luchtvaartsector staan op het spel omdat het toerisme inzakt en landen hun grenzen sluiten. Dat verwacht de vakbond FNV op basis van een rondgang bij een aantal bedrijven. Volgens de FNV hebben ook andere luchtvaartmaatschappijen (net als KLM) werktijdverkorting aangevraagd voor hun werknemers.

En daar blijft het niet bij. Een aantal afhandelingsbedrijven op Schiphol zegt ook moeite te hebben met het doorbetalen van de werknemers. "Vooral mensen met tijdelijke contracten of nul-urencontracten worden het slachtoffer van deze coronacrisis", zegt Joost van Doesburg van de FNV.

Het kabinet moet volgens de vakbond daarom ook in actie komen. "Het moet niet zo zijn dat zwakste schouders de zwaarste lasten gaan dragen", zegt Van Doesburg.

Werktijdverkorting

Niet eerder is de luchtvaartsector zo abrupt en hard getroffen. Zeker nu steeds meer landen hun grenzen en luchthavens sluiten. KLM besloot daarom gisteren al zo' n 1500 tot 2000 banen te schrappen. Ook vraagt het bedrijf werktijdverkorting aan voor personeel.

"We hebben begrip dat KLM werktijdverkorting heeft aangevraagd, maar we zijn het er niet mee eens dat werknemers er ongeveer 10 procent in salaris op achteruit gaan. Dat moet worden aangevuld door KLM", zegt FNV.