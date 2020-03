Elk EU-land neemt eigen coronamaatregelen, waar is de Europese aanpak?

De Europese Unie heeft wel iets te zeggen over steunmaatregelen voor bedrijven die door het virus in moeilijkheden zijn gekomen. Normaal gesproken mogen overheden niet zomaar financiële steun aan bedrijven geven. Het wordt al snel gezien als staatssteun en dat is tegen de spelregels van de interne markt. Maar bij deze crisis knijpen de Europese autoriteiten een oogje dicht.

Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor bedrijven. Dat klinkt ruimhartig, maar het is in feite geld voor arme regio's dat nog niet uitgegeven is en nu gebruikt wordt om de eerste klappen op te vangen.

Soepelere regels

De strenge begrotingsregels, waarbij de tekorten niet te hoog mogen oplopen, worden soepel gehanteerd. Italië profiteert daar het meest van. Het land was altijd al voorstander van soepele begrotingsregels.

Morgen komt de Europese Commissie met een extra pakket aan steunmaatregelen. Het gaat dan om plannen voor voldoende mondkapjes en de juridische uitwerking van de regels om de landingsrechten van vliegtuigmaatschappijen niet in gevaar te brengen.