Orthodox-christelijke Nashville-verklaring over huwelijk niet strafbaar

De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring is niet strafbaar. Dat oordeelt het OM, nadat er meerdere aangiften waren gedaan tegen de opstellers van het omstreden pamflet.

In de verklaring wordt beschreven dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw." Ook staat erin "dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren."

Vrijheid van godsdienst

De tekst leidde tot grote verontwaardiging, maar volgens het OM is er in de verklaring niet sprake "van enig strafbaar feit", omdat de uitlatingen "in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degenen die betrokken waren bij de Nashville-verklaring". Om die reden geldt zowel de vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting.

De tekst werd in januari vorig jaar gepubliceerd door het Reformatorisch Dagblad en is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse origineel. Dat document werd in 2017 opgesteld in de VS en beschrijft volgens de opstellers hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.

SGP-leider een van ondertekenaars

Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hebben hun handtekening eronder gezet, onder wie SGP-voorman Kees van der Staaij. Aan de vertaling is een naschrift toegevoegd, waarin het belang van pastorale begeleiding van homo's wordt benadrukt.

De verklaring kreeg in februari vorig jaar nog wel een nieuwe, aangepaste tekst. Volgens een woordvoerder gebeurde dat "om misverstanden weg te nemen".