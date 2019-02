Nashville-verklaring krijgt nieuwe, aangepaste tekst

De tekst van de omstreden Nashville-verklaring, waarin homoseksualiteit wordt afgewezen, wordt aangepast. Volgens een woordvoerder blijft de inhoud overeind, maar is de nieuwe versie bedoeld om misverstanden weg te nemen. Het gaat volgens hem om een vereenvoudigde versie, met een betere uitleg voor mensen die verder afstaan van de kerk. De verwachting is dat de nieuwe versie deze maand verschijnt.

Inhoudelijk blijft de boodschap overeind staan, benadrukt Rinie van Reenen, dominee en woordvoerder van de werkgroep die de tekst bekijkt. "In de huidige tekst wordt in een passage gesproken over 'zondige verlangens die je kunt doden'. In de kerk bedoelen wij daarmee niet het letterlijk doden van verlangens, dat suggereert misschien dat verlangens met een klap weg zouden zijn. Mensen die verder afstaan van de kerk kunnen dit wel zo opvatten. Wij passen nu de formulering aan, om misverstanden te voorkomen."

Van Reenen wil nog niet citeren uit de nieuwe tekst, omdat die op dit moment nog wordt bekeken. De bestaande versie blijft volgens hem ook overeind: "Onze nieuwe versie moet de bestaande verduidelijken."

In de Nashville-verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme afgewezen. Het pamflet is ondertekend door honderden Nederlandse orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici. Er kwam begin dit jaar veel kritiek op. Op veel plekken, waaronder bij kerken, werden ook regenboogvlaggen opgehangen om afstand te nemen van de tekst. Het OM kondigde aan het document te beoordelen op strafbaarheid. Premier Rutte noemde de verklaring "echt verschrikkelijk".