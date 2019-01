Rutte noemt Nashville-verklaring 'echt verschrikkelijk'

Premier Rutte vindt de Nashville-verklaring verschrikkelijk. "Mij liepen de rillingen over de rug, toen ik die las."

Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie dat hij zelf gelovig is, maar dat hij niks heeft met het conservatief-christelijke document dat homoseksualiteit afwijst. Hij vindt dat de Nashville-verklaring, waar ook de handtekening van SGP-leider Van der Staaij onder staat, niet past bij het Nederland waarin hij zich thuis voelt.

Of dit betekent dat de coalitie niet wil samenwerken met de SGP als de vier regeringspartijen hun meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraken, wil hij niet zeggen.

"Dat is ingewikkeld. Je werkt natuurlijk met allerlei soorten partijen samen, waarmee je het over heel veel dingen oneens bent. We moeten hier eerst maar eens als samenleving iets van vinden."