Op veel plekken wapperen regenboogvlaggen om Nashville-verklaring

nos Netherlands

De Vrije Universiteit, verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht en Dordrecht, en een groot aantal protestante kerken hebben vandaag de regenboogvlag 🏳️‍🌈 gehesen na de ophef die is ontstaan over de zogeheten Nashville-verklaring. In dit pamflet wordt beschreven dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw." De tekst is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse origineel uit 2017. Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hebben hun handtekening eronder gezet, onder wie SGP-partijleider Kees van der Staaij. Het pamflet roept veel kritiek op omdat het wordt gezien als anti-lhbti. De VU in Amsterdam is gesticht als protestants-christelijke universiteit. #regenboogvlag #nashvilleverklaring #vu #vrijeuniversiteit #protestants #protestantsekerk #manifest #lhbt #nos #nosnieuws #journaal