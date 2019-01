Initiatiefnemer: 'Nashville-verklaring geen anti-homo-manifest'

Een van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, dominee Maarten Klaassen, zegt dat de verklaring "in eerste instantie" helemaal niet bedoeld is als anti-homo. Hij zegt in de eerste plaats alleen te willen opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over man en vrouw.

Het is de eerste keer dat Klaassen, predikant van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden, zich uitlaat over de omstreden Nashville-verklaring. De predikant noemt discussie over homoseksualiteit goed en zegt dat het belangrijk is om daar binnen de kerk over te praten. Volgens hem wordt dat gesprek nu eenzijdig gevoerd.