Minister over anti-lhbti-pamflet: stappen terug in de tijd

Minister Van Engelshoven van Emancipatie vindt dat met de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring "stappen terug in de tijd" worden gezet. "We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af", schrijft ze op Twitter.

COC Nederland noemt de verklaring schadelijk en onbarmhartig. Ook de homobelangenclub spreekt van een stap terug. "Met deze verklaring worden lhbt's terug de kast in gestuurd."

"De verklaring wekt de indruk dat homoseksuele gevoelens kunnen worden veranderd. Uit tal van onderzoeken is inmiddels gebleken dat homoseksualiteit niet met therapieën of behandelingen kan worden veranderd en dat dergelijke behandelingen buitengewoon schadelijk zijn."