Van der Staaij blijft staan voor 'bijbelse noties' in anti-lhbti pamflet

Sinds de verklaring vrijdag is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad nemen verschillende christelijke organisaties afstand van de verklaring. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) noemt de verklaring onverantwoord en schrijft dat iedereen zich thuis mag voelen in de kerk.

Minister Van Engelshoven van Emancipatie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de opvattingen in de verklaring weliswaar mogen - "we hebben in dit land vrijheid van geloof" - maar noemt het ook een stap terug in de tijd. "Je zult maar die jonge gelovige zijn die twijfelt over zijn seksualiteit en uit de kast komen, en dit dan horen."

De NOS heeft nog geen van de ondertekenaars of initiatiefnemers van de zogenoemde Nashville-verklaring bereid gevonden om een verdere toelichting te geven. Een link naar de namenlijst van de eerste 250 ondertekenaars is inmiddels offline gehaald.