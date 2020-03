Harry en Meghan voeren laatste taak uit als fulltime royals

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben vandaag hun laatste taak uitgevoerd als volwaardig leden van het Britse koningshuis.

Harry (35) en Meghan (38) arriveerden vanmiddag bij de Londense Westminster Abbey-kerk, om daar een dienst bij te wonen op Commonwealth Day, oftewel de dag waarop het Gemenebest wordt gevierd. Bij aankomst zwaaide Meghan naar Harry's broer William en zijn vrouw Kate.

Leven in de luwte

Het stel was vandaag voor het eerst weer met andere hooggeplaatste leden van het Britse koningshuis in het openbaar te zien, nadat Harry en Meghan in januari hadden aangekondigd een stap terug te doen in het Britse koningshuis en deels te verhuizen naar Canada.

Het stel wil meer een leven in de luwte, onder meer vanwege de continue aandacht van de Britse tabloids. In ruil voor die minder prominente rol kondigden Harry en Meghan aan zelf hun geld te gaan verdienen.

Crisisoverleg

Het besluit was niet overlegd met de rest van het koninklijk huis en leidde tot crisisoverleg met koningin Elizabeth. In dat overleg, waarbij ook William en Harry's vader Charles aanschoven, gaf ze groen licht voor de stap terug.

Wel werd afgesproken dat Harry en Meghan vanaf 31 maart hun koninklijke titels niet meer mogen gebruiken. Ook moet Harry zijn militaire eretitels inleveren. "Onze hoop was dat we de koningin konden blijven dienen, zonder daarvoor betaald te worden. Helaas was dat niet mogelijk", zei de prins daarover.

Harry en Meghan blijven wel hertog en hertogin van Sussex en Harry blijft ook gewoon prins, maar hij wil tegenwoordig liever 'gewoon' Harry genoemd worden: