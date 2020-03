Chinees toerisme naar Nederland zakt in door coronavirus

De impact van het coronavirus op het toerisme van Chinezen naar Nederland is nog groter dan verwacht, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Het bureau stelde een maand geleden al het aantal verwachte Chinese toeristen voor dit jaar bij, van 380.000 tot ongeveer 300.000.

Het NBTC baseert zich op de huidige reisbeperkingen door het virus en geluiden uit de markt. Zo vliegt KLM al sinds eind januari niet meer op China. Elke maand dat het vliegverkeer tussen Nederland en China stilligt, loopt de Europese toerismesector 1 miljard euro mis, stelde de Europese Commissie deze week. Voor Nederland gaat het om zo'n 40 miljoen euro, berekende ING.

Hotelovernachtingen

Tientallen miljoenen euro's is veel geld. Maar als je kijkt naar het totale bedrag aan toeristische bestedingen door bezoekers in Nederland, ruim 13,5 miljard euro, valt het mee, zegt Thijs Geijer van ING Economisch Bureau. Van het totaal aantal hotelovernachtingen door buitenlandse toeristen in Nederland wordt rond de twee procent geboekt door Chinezen. "Dat is echt maar een klein aandeel."

Wel worden ondernemers die zich richten op Chinese consumenten hard door de uitbraak van het virus geraakt. Het toerisme is hoe dan ook een sector die meteen de gevolgen merkte van de virusuitbraak, zegt Geijer. "Waar in andere branches, zoals in de detailhandel, het merkbare effect van corona vertraging oploopt, zijn de gevolgen in de toerismesector heel concreet en zichtbaar."

Deze week merkten reisbureaus al dat Nederlanders het boeken van een vakantie voor zich uit schuiven.