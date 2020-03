Nederlanders stellen vakanties uit vanwege corona: 'Stuk minder boekingen'

Nederlanders boeken een stuk minder reizen dan vorig jaar rond deze tijd. Dat is een gevolg van de wereldwijde corona-uitbraak, zegt reisbrancheorganisatie ANVR. De organisatie ziet dat klanten momenteel terughoudend zijn.

"Dat is jammer. Maar het is zeker niet zo dat het compleet is opgedroogd", zegt directeur Frank Oostdam. "Wel krijgen de regio's die steeds in beeld zijn flinke klappen." Oostdam zag dit vorige week al gebeuren bij verre reizen, sinds deze week zijn Nederlanders ook terughoudender met boekingen binnen Europa.

Annuleringen

Er zijn niet veel annuleringen, zegt de ANVR, maar wel veel vragen. Reisorganisaties krijgen behoorlijk wat telefoontjes over het recht op kosteloze annulering van geboekte reizen. Op de vraag of dat ook kan, is Oostdam duidelijk. "Zo'n 99,9 procent van alle geboekte reizen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Dat kan wel als je naar een gebied met rood reisadvies zou gaan, maar verder niet."

De ANVR adviseert reizigers dan ook hun reis niet te annuleren als die pas over een paar weken gepland staat. "Waarom zou je je meivakantie annuleren? Dat kan altijd nog, en er is een grote kans dat je gewoon alsnog kunt gaan."

Financiële impact

Minder boekingen, betekent ook minder werk. Een toenemend aantal bedrijven in de reissector overweegt een vergunning voor werktijdverkorting of heeft die al aangevraagd. Met zo'n vergunning krijgt het personeel voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering. Met die financiële steun hoeven bedrijven dus geen mensen te ontslaan bij bijzondere situaties, zoals de uitbraak van het coronavirus.

Bij de ANVR zijn 325 reisbureaus en touroperators aangesloten, daarvan heeft tien procent een werktijdverkorting aangevraagd, of overweegt dat te doen.

'Eerste levensbehoefte'

Reisorganisator TUI herkent de terughoudendheid in boekingen naar landen als Tenerife of Lombardije, maar heeft nog geen noodmaatregelen getroffen. "We zijn niet in paniek", zegt woordvoerder Petra Kok. "De reiswereld is getraind in het inspelen op dit soort situaties. We hebben weleens eerder met problemen gedeald."

"Daarnaast geldt dat vakantie inmiddels een soort eerste levensbehoefte is geworden. Dus mensen willen hoe dan ook weg. En als ze niet naar A willen, dan gaan ze wel naar B."

Eerder adviseerde ANVR tot en met 29 februari geen reizen naar China uit te voeren. Dat advies blijft gelden. "De meeste operators zijn nog steeds niet in staat de reis aan te bieden", legt Oostdam uit. "Mijn verwachting is dat dat zo blijft, totdat het oranje reisadvies van Buitenlandse Zaken wordt aangepast. Voor China zijn namelijk vooral rondreizen in trek, en dat is risicovol met besmettingen."

Miljardenverlies

Eerder zagen boekingskantoren voor zakelijke doeleinden de boel al teruglopen. Dat merken de kantoren die bedrijven bijstaan bij het boeken van vluchten en hotels voor een zakenreis. "Bedrijven zijn heel terughoudend", zegt een werknemer van VCK Travel. "Vorige week liep het aantal boekingen terug met zo'n drie procent. Inmiddels is dat opgelopen tot tien procent." Ook andere reiskantoren zien het aantal boekingen teruglopen.

De uitbraak van het coronavirus doet vooral het Europese toerisme veel pijn, zei de Europese Commissie maandag. Die schatte in dat het de interne markt al 1 miljard euro heeft gekost. Hotels lopen overnachtingen mis en attracties blijven dicht of ontvangen minder bezoekers. Zo is het Louvre al sinds zondag dicht en gaat vandaag de grootste reisbeurs ter wereld in Berlijn niet door.

Hotels in Maastricht hebben te maken met tientallen annuleringen door het coronavirus. Dat schrijft 1Limburg op basis van navraag bij hotels in Maastricht. Annuleringen komen vooral door bezoekers van de Tefaf, een grote kunstbeurs in Maastricht.