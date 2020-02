Thuiswerken en niet reizen: bedrijven nemen maatregelen tegen coronavirus

Grote internationale bedrijven in Nederland treffen maatregelen om te voorkomen dat hun werknemers besmet raken met het coronavirus. Zakenreizen worden uitgesteld en werknemers die terugkeren uit risicogebieden moeten uit voorzorg thuiswerken.

"We willen geen enkel risico nemen", zegt een woordvoerder van energieleverancier Vattenfall. "Alle werknemers die terugkomen uit bijvoorbeeld Italië, Singapore, China en Taiwan moeten verplicht twee weken thuiswerken." Zakenreizen naar die landen zijn tot nader orde uitgesteld. "Ook willen we niet dat onze werknemers daar een tussenlanding maken."

Levensmiddelenproducent Unilever heeft ook dergelijke maatregelen getroffen. Eerder raakte een Noord-Italiaanse werknemer van het bedrijf besmet met het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten werknemers die terugkomen van een zakenreis of privévakantie in onder meer China en bepaalde regio's in Italië verplicht twee weken thuisblijven.

Ook onder meer ING, ABN Amro, ASML en Bol.com hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heeft ING een speciaal team aangesteld dat alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten houdt. Ook mogen medewerkers van de bank tijdelijk niet reizen naar gebieden waar een uitbraak van het coronavirus is. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, past het team - wat in Amsterdam gevestigd is - het internationale beleid van de bank aan.

Tientallen werknemers

Bedrijven moeten ook rekening houden met werknemers die op vakantie zijn geweest of nog gaan. "Daar hebben wij natuurlijk niks over te zeggen, maar we geven ons personeel wel het advies om niet naar besmette gebieden te gaan", zegt een woordvoerder van ING. "Het heeft tot nog toe geen problemen opgeleverd. Mensen willen zelf immers liever ook niet besmet raken met het virus."

Hoeveel mensen in totaal in Nederland thuiswerken vanwege besmettingsgevaar is niet bekend. Vooralsnog lijkt het om tientallen mensen te gaan. Bij ING werken op dit moment negentien mensen thuis. Eerder bleven al vijftien andere werknemers weg van het kantoor. Ook een aantal medewerkers van Unilever, die bijvoorbeeld terug zijn gekomen van een vakantie in Noord-Italië, blijven de komende twee weken thuis. Het is niet duidelijk om hoeveel het precies gaat. Bij Vattenfall gaat het om vijf mensen.

De bedrijven nemen dus liever het zekere voor het onzekere. "Het is gewoon uitkijken met mensen die terugkeren uit risicogebieden", zegt een woordvoerder van ASML. "Als een werknemer terugkomt uit bijvoorbeeld China vragen we die om contact op te nemen met zijn of haar manager en om eventueel thuis te werken."

Nog niet problematisch

De maatregel levert tot nog toe geen problemen op voor de bedrijfsvoering van gesproken bedrijven. "Bij ons werken mensen wel vaker thuis", vertelt een woordvoerder van ING. Dat geldt ook voor onder meer werknemers van Unilever en Vattenfall. "Het wordt pas problematisch als werknemers van een van onze energiecentrales niet kunnen komen werken. Maar dat is nog helemaal niet aan de orde", zegt een woordvoerder van de energieleverancier.