Openbare leven in Noord-Italiaanse stadjes plat om coronabesmettingen

In Noord-Italië is in verband met een corona-uitbraak aan inwoners van drie stadjes gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven. Het openbare leven ligt zo goed als stil, doordat scholen, restaurants en andere openbare gelegenheden voorlopig dichtblijven.

Aanleiding voor de maatregel is de ontdekking van het coronavirus bij zes inwoners. Een van hen, een 38-jarige man uit Codogno, had in januari een etentje met een man die net uit China was teruggekeerd. Vermoedelijk is de 38-jarige daarbij besmet geraakt, maar zeker is dat niet.

Inwoners van Codogno kunnen het ziekenhuis niet in, staan in de rij voor mondkapjes en zijn bezorgd over het virus: