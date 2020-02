Coolblue verhoogt prijzen omdat aanvoer door corona terugloopt

Coolblue, de op één na grootste webwinkel van Nederland, beperkt zijn verkopen omdat de aanvoer van artikelen uit China stokt. Het bedrijf heeft prijzen verhoogd en maakt geen reclame meer. Zo hoopt het te voorkomen dat artikelen uitverkocht raken.

In een interne mail die in het bezit is van de NOS, zegt een marketing-medewerker de verkopen de temperen door "de marketing uit te zetten en prijzen aan te passen". Zo wil het bedrijf "onze hele grote schuren tot de nok toe vullen". De maatregelen zijn nodig omdat "de productie in China op een heel laag pitje staat". Het bedrijf verwacht, zo staat in de mail, "de komende weken en maanden beschikbaarheidsproblemen bij onze leveranciers."

Een woordvoerder van Coolblue bevestigt dat de verkopen worden getemperd door in de mail genoemde maatregelen.

Apple had eerder al aangegeven dat wereldwijd de aanvoer van smartphones zal teruglopen. De Foxconnfabriek, waar de telefoons worden gemaakt, komt heel langzaamaan weer op gang.