Ook 'iPhone City' komt moeizaam op gang: smartphonefabriek China ligt stil

Apple heeft inmiddels aangegeven dat er de aanvoer van smartphones wereldwijd zal teruglopen door het stilleggen van fabrieken. "De heropening duurt langer dan in eerste instantie verwacht", schrijft het bedrijf in een persbericht. Zelfs als alle werknemers bij Foxconn weer terug zijn, betekent dat niet dat daarmee de problemen voorbij zijn.

"Producenten van elektronica zijn afhankelijk van vele duizenden makers van onderdelen", zegt techanalist Dan Wang van Gavekal Dragonomics in Peking. "Als er ergens een schakel mist, ligt de hele keten stil."

Thuiswerken? Geen optie

Van de circa 300 miljoen arbeidsmigranten die China telt, is slechts een derde weer teruggekeerd naar de werkplaats, bleek afgelopen week uit cijfers van het ministerie van Transport. Thuiswerken, zoals veel bedrijven nu voorschrijven, is voor arbeidsintensieve fabrieken geen optie. Niemand durft te voorspellen hoe lang de problemen aanhouden.

Fabrieksmanagers in verschillende delen van het land klagen inmiddels over tekorten bij inspectieteams van de overheid, die bepalen of en wanneer bedrijven weer open mogen. "Bij een aardbeving of een tsunami is de pijn groot, maar is het vrij duidelijk hoe de toekomst eruitziet", legt analist Wang uit.

"Hier is de onzekerheid veel groter. Worden de reisbeperkingen volgende week, volgende maand of pas later in het jaar opgeheven?" Economen verwachten dat de groei van de Chinese economie daardoor dit jaar fors lager zal uitvallen.