Nog ruim een maand geen KLM-vluchten naar China vanwege coronavirus

KLM blijft vanwege het coronavirus voorlopig niet vliegen naar China. Vluchten naar Peking en Shanghai waren al opgeschort en die periode wordt nu verlengd tot en met 15 maart, staat in een verklaring.

De luchtvaartmaatschappij meldt pas vanaf 16 maart weer te gaan vliegen op Peking en Shanghai. Vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen worden op zijn vroegst hervat op 28 maart.

Het besluit van KLM is mede ingegeven door adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken speelt een rol. Het advies luidt om alleen naar China te gaan als dat noodzakelijk is. Reizen naar Hubei, de provincie met de meeste besmettingen, worden helemaal afgeraden.