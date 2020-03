Duidelijk verband tussen Australische bosbranden en klimaatverandering

De onderzoekers keken naar de omstandigheden die leidden tot bosbranden in het ergst getroffen gebied in Zuidoost-Australië. Daarvoor verzamelden ze alle metingen en waarnemingen vanaf 1900 tot nu. Ze tonen aan dat een hittegolf met deze intensiteit nu ongeveer tien keer waarschijnlijker is dan rond het jaar 1900.

Alle vocht verdampt

Uit ander recent onderzoek werd juist de conclusie getrokken dat er in dit gebied geen trend is naar minder neerslag. Maar volgens Van Oldenborgh worden de bosbranden dan ook door iets anders aangejaagd.

"We vinden geen trend in de kans op extreme droogte. Maar er is wel een trend in hittegolven. Door de hoge temperatuur verdampt veel meer water uit de grond en wordt het risico op bosbranden groter."

Door die verdamping trekt alle vocht uit takken en bladeren en alles wat er op de grond ligt, vertelt hij. Daarna is er nog maar weinig nodig om de boel te laten branden. "Er zijn vaak ontstekingsbronnen. Bliksem, het vonken van elektriciteitsdraden, en ook mensen die per ongeluk of expres de branden aansteken."