Klimaatprotesten in Australië onder de rook van voortrazende bosbranden

In Australische steden zijn tienduizenden demonstranten de straat op gegaan om te eisen dat de regering meer doet tegen klimaatverandering. Ze keren zich vooral tegen de liberale premier Scott Morrison, kortweg ScoMo genoemd, die hooguit schoorvoetend erkent dat er mogelijk een verband is tussen de klimaatverandering en de verwoestende bosbranden in het land.

Inmiddels is een gebied van 100.000 vierkante kilometer (ongeveer 2,5 keer Nederland) door de branden verwoest. In de deelstaat New South Wales woeden 158 branden, waarvan er 39 nog niet onder controle zijn. Bijna 2000 huizen in New South Wales zijn in vlammen opgegaan.

In de staat Victoria zijn 21 branden, die op dit moment veelal bedreigender zijn dan die in New South Wales. In Victoria hebben 240.000 mensen opdracht gekregen om voor het vuur te vluchten.

'Sack ScoMo'

Het grootste klimaatprotest was vandaag in Sydney, waar ongeveer 30.000 mensen de straat op gingen. In andere steden, zoals Melbourne, Canberra en Brisbane, deden duizenden demonstranten mee aan het Sack ScoMo-protest.

"De wereld staat in brand en de toekomst staat op het spel omdat onze waardeloze premier niet weet hoe hij de problemen moet oplossen", zei een jonge vrouw in Sydney tegen verslaggever Roel Pauw. Een oudere vrouw vertelde: "We hebben droogte, we hebben bosbranden en ons koraal gaat eraan. Dertig jaar lang hebben we niets gedaan. Je moet allereerst accepteren dat klimaatverandering een feit is en in actie komen."

"Die bezorgdheid over de toekomst krijg je niet uit je hoofd, zeker niet als je zoiets als dit op je schouders hebt zitten", zei een jonge vader terwijl hij op zijn zoontje wees.